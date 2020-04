Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les essais suspendus par la FIA Reuters • 11/04/2020 à 11:24









Les essais suspendus par la FIA par Francisco Rodriguez (iDalgo) Le Conseil mondial de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a décidé d'interdire les séances d'essais des équipes WRC jusqu'au 31 mai. Côté course, ce ne sera pas avant la mi-juillet et le Rallye du Kenya... si ce dernier est maintenu, ce qui est loin d'être garanti. Seuls trois rallyes ont pu être disputés depuis le début de saison. A Monte-Carlo, en Suède et au Mexique, une dernière épreuve remportée par Sébastien Ogier, leader du championnat du monde avant cette interruption causée par la pandémie de coronavirus.

