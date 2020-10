Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Espoirs français sans convaincre Reuters • 12/10/2020 à 23:18









Les Espoirs français sans convaincre par Adonis Vesin (iDalgo) Une mi-temps et c'est tout. Au terme de leur huitième rencontre qualificative pour l'Euro 2021, les Espoirs français ont disposé de la Slovaquie sur la plus petite des marges (1-0). Les Bleuets ont pourtant déroulé durant les 45 premières minutes, avec le premier but de Jules Koundé pour son pays (1-0, 22e). Seulement, la blessure au genou droit du latéral de Saint-Étienne Yvann Maçon a refroidi ses partenaires. Ils ont failli se faire cueillir au retour des vestiaires sur un coup-franc dévié et finalement claqué par Lafont. Le gardien de Nantes a été le Tricolore le plus en vue d'un deuxième acte compliqué. Grâce à ses cinq arrêts, la France recolle provisoirement à la Suisse, qui accueillera le Liechtenstein ce mardi, en tête du groupe deux (21 points).

