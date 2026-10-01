 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les espoirs d’un renouveau de l’Italie
information fournie par So Foot 01/10/2026 à 21:46

Ajouter Boursorama à vos sources

Les espoirs d’un renouveau de l’Italie

Les espoirs d’un renouveau de l’Italie

Dans une année cataclysmique, l’Italie a retrouvé des couleurs lundi en battant la Turquie. Avant de se présenter au Stade de France, le chef de chantier Roberto Mancini a envoyé des signaux intéressants lors de ses deux premiers matchs. De futurs tauliers semblent émerger, même s’il faudra du temps pour avoir des garanties.

Les plus jeunes auront peut-être du mal à le croire, mais fut un temps, pas si lointain, où l’Italie avait une bonne équipe de foot. Les trois derniers échecs à se qualifier pour la Coupe du monde et l’élimination dès les huitièmes de finale de l’Euro 2024 ont attiré un gros nuage noir au-dessus de la Botte. Les tifosis avaient de quoi tirer la tronche en voyant leur Nazionale se frotter au Luxembourg avec des joueurs de Serie B, début juin, pendant que Haïti, Curaçao ou l’Ouzbékistan préparaient la Coupe du monde. Après la pluie vient le beau temps, dit-on en France. L’Italie a sa version – dopo la pioggia viene il sole – et quelques éclaircies semblent justement se profiler à l’horizon.

Pio et la marmaille

Les deux premiers matchs de cette fenêtre internationale ont laissé entrevoir un début de colonne vertébrale. Seuls trois joueurs ont démarré contre la Belgique et la Turquie : Gigio Donnarumma, Sandro Tonali et Pio Esposito. Les deux premiers cités sont dans la place depuis un bon moment. En revanche, Esposito, qui a fêté ses 21 ans en juin, amène une fraîcheur bienvenue à l’attaque italienne. Il a planté huit buts en Serie A depuis le mois de janvier et son temps de jeu ne cesse de grimper à l’Inter. En sélection aussi : il affiche déjà six buts en onze apparitions et vient d’enchaîner quatre titularisations. Clairement l’étoile montante qui, sur le papier, doit incarner le renouveau italien.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les supporters bosniens pètent les plombs pour la dernière d'Edin Džeko
    Les supporters bosniens pètent les plombs pour la dernière d'Edin Džeko
    information fournie par So Foot 02.10.2026 21:50 

    C’est la folie à Zenica. Ce soir contre la Suède, Edin Džeko dispute son dernier match de son immense carrière avec la Bosnie-Herzégovine. À la onzième minute, le recordman de sélections avec les Zmajevi (152 ce soir), de buts (73, et peut-être plus) a reçu un ... Lire la suite

  • Les Anglais parlent de l’affaire Manchester City en sélection
    Les Anglais parlent de l’affaire Manchester City en sélection
    information fournie par So Foot 02.10.2026 21:38 

    Le sujet qui secoue toute l’Angleterre. En conférence de presse avant d’affronter la Croatie ce samedi, le sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel a déclaré que ses joueurs parlent de l’affaire Manchester City. « C’est un sujet majeur » , a même avoué l’Allemand ... Lire la suite

  • Un maillot de Marco Materazzi brandit pendant la Marseillaise
    Un maillot de Marco Materazzi brandit pendant la Marseillaise
    information fournie par So Foot 02.10.2026 20:59 

    Comment on dit « non, je préfère ta sœur » en italien ? Juste avant le coup d’envoi de France-Italie au Stade de France, les hymnes des deux nations ont retenti dans l’enceinte de Saint-Denis. Pendant la Marseillaise, un supporter italien assis dans le parcage ... Lire la suite

  • Le PSG aura bientôt un nouveau partenaire
    Le PSG aura bientôt un nouveau partenaire
    information fournie par So Foot 02.10.2026 20:45 

    L’effet Fashion Week ? Le PSG continue de signer des partenariats avec des marques. Quelques temps après avoir conclu des accords de sponsoring avec Coca-Cola et le groupe automobile BYD, le club de la capitale va parapher un contrat de deux ans avec L’Oréal. Une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank