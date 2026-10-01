Les espoirs d’un renouveau de l’Italie

Dans une année cataclysmique, l’Italie a retrouvé des couleurs lundi en battant la Turquie. Avant de se présenter au Stade de France, le chef de chantier Roberto Mancini a envoyé des signaux intéressants lors de ses deux premiers matchs. De futurs tauliers semblent émerger, même s’il faudra du temps pour avoir des garanties.

Les plus jeunes auront peut-être du mal à le croire, mais fut un temps, pas si lointain, où l’Italie avait une bonne équipe de foot. Les trois derniers échecs à se qualifier pour la Coupe du monde et l’élimination dès les huitièmes de finale de l’Euro 2024 ont attiré un gros nuage noir au-dessus de la Botte. Les tifosis avaient de quoi tirer la tronche en voyant leur Nazionale se frotter au Luxembourg avec des joueurs de Serie B, début juin, pendant que Haïti, Curaçao ou l’Ouzbékistan préparaient la Coupe du monde. Après la pluie vient le beau temps, dit-on en France. L’Italie a sa version – dopo la pioggia viene il sole – et quelques éclaircies semblent justement se profiler à l’horizon.

Pio et la marmaille

Les deux premiers matchs de cette fenêtre internationale ont laissé entrevoir un début de colonne vertébrale. Seuls trois joueurs ont démarré contre la Belgique et la Turquie : Gigio Donnarumma, Sandro Tonali et Pio Esposito. Les deux premiers cités sont dans la place depuis un bon moment. En revanche, Esposito, qui a fêté ses 21 ans en juin, amène une fraîcheur bienvenue à l’attaque italienne. Il a planté huit buts en Serie A depuis le mois de janvier et son temps de jeu ne cesse de grimper à l’Inter. En sélection aussi : il affiche déjà six buts en onze apparitions et vient d’enchaîner quatre titularisations. Clairement l’étoile montante qui, sur le papier, doit incarner le renouveau italien.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com