Les espions du MI5 accusés de "torture"

Ce sont des révélations qui risquent d'entacher la réputation des espions de Sa Majesté. Loin de l'image chevaleresque d'un James Bond, les agents du MI5 auraient recours à la torture, au meurtre ou au kidnapping, dans un système qui leur permet d'agir en toute impunité sur le sol britannique, explique The Guardian.Etre un espion donne-t-il le droit de tout faire ? C'est, en creux, la question posée par des avocats d'une coalition d'associations de défense des droits de l'homme. Ils s'attaquent à ce qui est connu de l'autre côté de l'Atlantique comme la "troisième direction". L'affaire commence en mars 2018. A l'époque, le gouvernement reconnaît, pour la première fois, que les agents du MI5, l'agence de renseignement intérieur, ont le droit de commettre des crimes au Royaume-Uni. Mais, à l'époque, deux informations cruciales restaient méconnues : jusqu'où ont-ils le droit d'aller et dans quel cadre, ces activités sont-elles permises. Les premières réponses, commencent à émerger.Lire aussi CIA : Gina Haspel, le patriotisme sans états d'âmeL'immunité pour les agents du MI5 ?Ainsi, Lord Evans, un ancien responsable du MI5, s'est exprimé dans un entretien à la BBC. Il précise que les documents autorisant les agents à commettre des crimes n'établissent pas une liste de ce qui est autorisé ou non. Une déclaration qui a rapidement été interprétée comme une reconnaissance de l'immunité dont bénéficieraient les agents du MI5. Pour Ben...