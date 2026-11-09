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Les équipes avec 5 victoires d'affilée en Championnat avant la trêve... avec une surprise
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 09:43

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Les équipes avec 5 victoires d'affilée en Championnat avant la trêve... avec une surprise

Les équipes avec 5 victoires d'affilée en Championnat avant la trêve... avec une surprise

Remballez la série avec Gérard Depardieu : elle est là, la vraie série. Un.e Marseillais.e raisonnable (oxymore ?) n’aurait pas signé il y a un mois, et c’est pourtant vrai : avec Troyes (2-0), Angers (5-2), Le Havre (4-3), Toulouse (2-0), et Lens (2-1), l’OM enchaîne en Ligue 1 . Et s’est replacé à la quatrième place, à trois points seulement de Lille, 2 e . Cet enchaînement place les sbires de Bruno Genesio a des altitudes comparables à celles du gotha européen. Comme le recense Opta, seuls Arsenal, Paris et le Real Madrid ont également enchaîné cinq succès de rang en championnat entre les deux trêves internationales d’automne . En Belgique, l’Union Saint-Gilloise réalise une série de quatre victoires d’affilée.

« La confiance est énorme »

Les Marseillais, à l’unisson, ont insisté sur l’importance d’un tel enchaînement. CJ Egan-Riley, par exemple, sur Ligue 1 + : « C’est le football, l’importance de la confiance est énorme. On est dans une série très positive, on se doit de croire en nous. » Believe.

UL pour SOFOOT.com

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