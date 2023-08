Les Equatoriens approuvent l'arrêt d'un gisement pétrolier emblématique dans une réserve amazonienne

C'est une "décision historique" se félicitent les défenseurs de l'Amazonie: une majorité d'Equatoriens a voté pour l'arrêt de la production pétrolière dans un gisement emblématique de la réserve amazonienne de Yasuni, dans l'est de l'Equateur.

Lors d'un référendum organisé dimanche, parallèlement à des élections générales anticipées, les Equatoriens ont dit oui à 59% à l'arrêt de la production du "bloc 43", selon les résultats publiés lundi.

Réclamée par un groupe environnemental depuis dix ans, cette consultation nationale avait été finalement autorisée en mai dernier par la plus haute juridiction du pays.

Elle devait décider de l'avenir du bloc Ishpingo, Tambococha et Tiputini (ITT), connu comme "bloc 43", d'où sont extraits 12% des 466.000 barils/jour produits en Equateur.

Bien que d'autres champs pétroliers soient encore en activité dans le parc Yasuni, le bloc 43 est devenu un symbole de la démocratie climatique et a attiré l'attention de célébrités mondiales et d'activistes qui ont suivi le référendum de près.

Torchère de gaz dans la communauté Waorani de Bameno, en Equateur, le 28 juillet 2023The small village of Bameno, on the banks of the Cononaco River and home to some 200 people, opposes extractive activities to defend the Yasuni National Park, one of the most diverse biosphere reserves in the world. Gas flares from a refinery are seen in the Waorani Community of Bameno, Ecuador, on July 28, 2023. ( AFP / Galo Paguay )