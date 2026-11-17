Les époux Balkany "de retour" dans leur moulin après un accord avec l'État

Patrick et Isabelle Balkany à leur domicile de Giverny le 5 août 2022 ( AFP / Jean-François MONIER )

Patrick et Isabelle Balkany, expulsés fin octobre de leur moulin de Cossy à Giverny (Eure) après une condamnation pour blanchiment de fraude fiscale, peuvent réintégrer mardi leur demeure après un accord avec l'agence de l'État qui l'avait saisie, a-t-on appris auprès de leur avocat.

"L'accord a été signé. Ils rentrent chez eux", a déclaré à l'AFP leur avocat, Me Robin Binsard.

La procédure de remise des clés a été confirmée à l'AFP de source proche du dossier.

Tous les biens de Patrick et Isabelle Balkany, 78 et 79 ans, après leur condamnation en 2023, avaient été confisqués ou saisis par l'Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués), dont l'usufruit du moulin de Giverny qu'ils n'étaient donc plus en droit d'occuper.

Depuis leur expulsion le 29 octobre, juste avant l'entrée en vigueur de la trêve hivernale, ils étaient hébergés chez "des amis", selon une source proche du dossier.

"On était tout simplement en train de négocier avec l'Agrasc quand ils nous ont virés de la maison", qui appartient à leurs enfants, a affirmé Patrick Balkany, joint au téléphone par l'AFP.

"Ils sont arrivés à 30, il y avait 15 gendarmes, le colonel de gendarmerie, la sous-préfète, les pompiers, les médecins, l'ambulance... Ils ont emmené ma femme à l'hôpital. Tout ça a été grotesque", raconte-t-il.

M. Balkany assure que "pendant trois ans", l'Agrasc n'a rien demandé au couple jusqu'à ce qu'"ils se réveillent pour nous demander le 1er août de leur payer le rachat de l'usufruit et trois ans d'occupation". Il affirme que le couple avait déjà négocié un paiement mensuel des trois ans d'occupation du moulin depuis la condamnation en 2023, et "était en train de négocier le rachat et les conditions du rachat".

L'accord signé avec l'Agrasc permet aux époux Balkany de "payer ce qu'ils nous demandent sur 12 ans, avec possibilité de payer d'un coup si on a les moyens", assure Patrick Balkany. Il a refusé de préciser le montant exact des mensualités mais a affirmé que "c'est moins" que la somme de 10.000 euros qui avait circulé dans la presse.

De son côté, l'Agrasc a indiqué à l'AFP avoir expulsé les époux Balkany "car ces derniers avaient fait échec à la tentative de vente amiable".

"C'est cette expulsion qui a in fine permis d'aboutir à un accord sur la cession", laquelle "est réalisée moyennant un encaissement immédiat pour l'Etat et un paiement échelonné du solde du prix de cession, avec une solidarité de paiement des héritiers en cas de décès des époux Balkany", a poursuivi l'agence, en rappelant "qu'en tout état de cause, le bien demeure lourdement grevé au bénéfice du Trésor public".

"On n'aura rien épargné aux Balkany : la prison, le bracelet électronique, les contrôles fiscaux, l'expulsion. Il est temps de tourner la page des affaires judiciaires et de laisser à ce couple le répit qu'ils méritent", a lancé Me Binsard.

Succession d'ennuis judiciaires

Outre le moulin de Giverny, les deux villas Pamplemousse aux Antilles et Dar Gyucy à Marrakech, qu'ils détenaient via des sociétés offshore panaméennes et des comptes en Suisse ont également été confisquées après leur condamnation.

Les époux Balkany ont été condamnés en 2023 pour avoir dissimulé, entre 2007 et 2014, quelque 13 millions d'euros d'avoirs au fisc.

Sur le volet pénal, les époux ont été définitivement condamnés : quatre ans et demi de prison pour Patrick Balkany, trois ans et demi pour Isabelle Balkany, ainsi que 100.000 euros d'amende chacun et dix ans d'inéligibilité.

Patrick Balkany avait été autorisé en janvier, puis en avril par la cour d'appel de Rouen, à purger le reliquat de sa peine à ce domicile de Giverny (Eure). Il lui restait alors 15 mois de prison à effectuer.

M. Balkany a été notamment maire de Levallois-Perret de 1983 à 1995 puis de 2001 à 2020. Au cours de cette dernière période, Isabelle Balkany a été sa première adjointe.

Patrick Balkany a également été élu député (1988-1997 et 2002-2017) et sa femme conseillère générale des Hauts-de-Seine (1988-2011).

Le couple a eu affaire à la justice dès 1996 : les Balkany ont alors été condamnés à 15 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d'amende et 120.000 euros de dommages et intérêts pour avoir affecté trois employés de mairie à l'entretien de leurs domiciles de Levallois et Giverny.

Patrick Balkany a également été condamné en mai 2026 par le tribunal correctionnel de Nanterre dans deux affaires de détournements de fonds publics.