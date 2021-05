Les entreprises stratégiques françaises moins exposées aux prédations que prévu, estime Olivier Dussopt

Une part de l'enveloppe de 20 milliards destinée au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État au capital d'entreprises stratégiques va donc être allouée au fonds de solidarité et à l'activité partielle.

Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt, en février 2021. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le risque que des entreprises stratégiques françaises tombent aux mains d'acquéreurs étrangers est moindre que prévu l'an dernier, a estimé mardi 11 mai le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.

Devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, il a expliqué pourquoi les 7,2 milliards d'euros de rallonge budgétaire dont le gouvernement a besoin pour le fonds de solidarité et l'activité partielle pouvaient être prélevés sur l'enveloppe allouée au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État au capital d'entreprises stratégiques. Après le transfert, il restera 3,9 milliards à l'État pour monter au capital de telles entreprises cette année, sur les 20 milliards que le gouvernement s'était dit prêt à mobiliser l'an dernier.

" Le fait de disposer de 3,9 milliards d'euros , et alors même que nous avons déjà procédé aux plus grosses opérations, je pense notamment à la recapitalisation de la SNCF, me paraît suffisant ", a déclaré Olivier Dussopt. L'État a recapitalisé la SNCF en décembre à hauteur de 4,05 milliards d'euros. "Nous craignions que beaucoup d'entreprises stratégiques soient exposées à des prédations", mais "le maintien de l'activité à un meilleur niveau que ce que nous imaginions et leur résistance plus forte conduisent nos entreprises à être moins exposées, ce qui explique que nous n'ayons pas besoin, à nos yeux et à [cette] date, de plus que de ces crédits-là", a-t-il encore justifié.

Le ministre en charge du budget a indiqué que, "depuis le début de l'année, nous avons dépensé 13,3 milliards au titre du fonds de solidarité, pour un montant de crédits disponibles de 20,2 milliards". Le fonds de solidarité, auquel le gouvernement veut allouer 6,7 milliards supplémentaires sans attendre une loi de finances rectificative prévue pour le mois de juillet , connaît "un rythme de consommation croissant", selon Olivier Dussopt. "Les décaissement du fonds de solidarité se sont ainsi élevés à 2,7 milliards en janvier, 2,2 milliards en février, 4,2 milliards en mars et 3,7 milliards en avril", a-t-il détaillé, en précisant que la consommation du dispositif au titre du mois d'avril, pour lequel le guichet a été ouvert le 7 mai, n'était pas encore connue.

Les erreurs et les fraudes dans la perception du fonds de solidarité "pourraient représenter quelques centaines de millions d'euros, ce qui est loin d'être négligeable", a reconnu le ministre. Mais "nous sommes sur des montants qui sont sans commune mesure avec ce que visiblement nos services ont prévenu de versements indus", a-t-il ajouté.