Les entreprises peuvent passer un examen de conformité fiscale pour réduire la probabilité de contrôles ultérieurs

L'administration fiscale "saura si l'ECF a été utilisé", une information "prise en compte" pour "décider ou non d'un contrôle", a expliqué le ministère des Comptes publics.

Le ministère de l'Economie et des finances. ( AFP / JOEL SAGET )

Le ministère des Comptes publics lance pour l'exercice 2021 un examen de conformité fiscale (ECF) qui réduit la probabilité pour les entreprises qui s'y soumettent d'être contrôlées, a expliqué mardi 19 janvier un membre du cabinet du ministre. Ces examens de conformité seront réalisés par les mêmes acteurs qui certifient les comptes des entreprises, à savoir les commissaires aux comptes, les experts comptables ou pour les plus petites entités, les organismes de gestion agréés.

"L'administration saura si l'ECF a été utilisé et ça, c'est pris en compte au moment de l'analyse de risque que peut faire l'administration pour décider ou non d'un contrôle", a expliqué le responsable du ministère. Pour autant, " ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrôle fiscal pour les entreprises qui auront fait l'ECF, qui ne couvre pas tout", mais "ça réduit la probabilité d'avoir un contrôle", a-t-il poursuivi.

Selon le responsable de Bercy, "on offre un outil de sécurité juridique complémentaire pour les entreprises " qui pourront sur dix points "vérifier que leur gestion est bonne afin de ne pas avoir de mauvaises surprises". Ces dix points sont la qualité des écritures comptables, leur conformité, la certification des logiciels de caisse, la conservation des documents, le respect des régimes fiscaux choisis et des règles sur les amortissements, les provisions, les charges à payer et exceptionnelles ainsi que la TVA.

L'idée du ministère est d' instaurer "une relation de confiance entre l'administration et les entreprises" , dans la continuité de mesures déjà prises en ce sens par le gouvernement ces dernières années. En mars 2019, Bercy avait ainsi présenté un "bouquet de services" pour les entreprises, composé de sept mesures et inscrit dans la logique du "droit à l'erreur" introduit par la loi "pour un État au service d'une société de confiance" (dite loi Essoc), adoptée en août 2018.

Ce "bouquet de services" concerne les grands groupes et entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui sont le plus souvent contrôlés. Il permet de faire valider par l'administration des points juridiques délicats, en échange d'un accès garanti aux informations dont les entreprises disposent.