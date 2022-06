Les entreprises ne voient pas de net repli de l'inflation dans l'année qui vient

Les entreprises n'anticipent pas un recul important de l'inflation dans les douze prochains mois, selon une enquête publiée pour la première fois jeudi par la Banque de France, destinée à combler un manque sur une information "cruciale" pour la politique monétaire.

Selon cette nouvelle enquête, trimestrielle, réalisée auprès d'environ 1.700 entreprises, celles-ci estiment que l'inflation atteindra encore 5% dans un an, contre 5,2% effectivement observé en mai, puis 3% à l'horizon de 3 à 5 ans.

Ces chiffres représentent la médiane des réponses faites par les entreprises à l'enquête.

C'est un peu plus que ce qu'elles anticipaient lorsqu'elles étaient interrogées au dernier trimestre 2021, puisqu'elles tablaient alors sur une inflation de 3% dans un an, et de 2% à horizon de 3 à 5 ans.

C'était avant la guerre en Ukraine qui a notamment fait flamber les prix de l'énergie.

Ces chiffres de fin 2021 ont aussi été dévoilés jeudi.

Les anticipations des entreprises "jouent un rôle tout à fait important dans la détermination des prix et des salaires" à l'avenir, surtout dans une période de choc, comme celle que l'on connaît actuellement sur les prix de l'énergie, explique Olivier Garnier, directeur général des statistiques et des études de la banque centrale française.

Pour la Banque de France, l'enjeu est de "s'assurer que (ces anticipations) restent compatibles avec la cible de politique monétaire" qui est une inflation de 2%.

Les premiers résultats de cette enquête montrent ainsi que les anticipations à moyen terme (3%) sont supérieures à cet objectif, mais pas très éloignées non plus. D'autant qu'environ un quart des entreprises interrogées tablent sur une inflation de 2%.

Par ailleurs, la Banque de France a interrogé les entreprises sur leurs prévisions personnelles en matière d'augmentation des salaires dans les douze prochains mois.

Elles tablent sur une augmentation de 3% du salaire de base, en hausse en 0,6 point par rapport à leur prévision du dernier trimestre 2021.

Même si par rapport à fin 2021 la part des entreprises anticipant des hausses de salaires de 4 à 5% augmente, globalement, les hausses de salaires restent ainsi inférieures aux anticipations d'inflation.

"Sur la base de cette enquête, on ne voit pas à ce stade se mettre en place une boucle prix-salaires", qui viendrait alimenter l'inflation, constate donc Olivier Garnier.

Cette enquête a par ailleurs été réalisée avant les dernières décisions de la Banque centrale européenne, allant dans le sens d'une normalisation progressive de la sa politique monétaire, visant à réduire l'inflation.