Les entreprises du CAC 40 ont redistribué 60 milliards d'euros aux actionnaires en 2019

Heureux actionnaires ! Selon une étude de la lettre Vernimmen.net révélée par les Échos, les actionnaires des groupes du CAC 40 n'ont jamais été aussi bien rémunérés.En 2019, ces entreprises ont redistribué plus de 60 milliards d'euros, dont 49,2 milliards sous forme de dividendes, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente. Les 11 milliards d'euros de rachat d'actions des entreprises, eux, restent comparables à ceux de 2018. La crise financière de 2008 est bel et bien effacée. Les dividendes versés par les entreprises en 2019 ont été largement supérieurs aux 43 milliards distribués en 2008.Une situation qui s'explique essentiellement par les bons résultats des champions de la cote. Selon les Échos, les bénéfices des entreprises ont augmenté de 7 % en 2018 avec un total de 88,5 milliards de profits.Dans ce contexte, les entreprises ont à la fois décidé de choyer leurs actionnaires tout en continuant à investir. En 2018, les entreprises du CAC 40 ont investi 82 milliards d'euros, soit 9,7 % de plus qu'en 2017.Total, Sanofi et BNP sont les plus généreuxSur ce point, ce sont en général les sociétés qui investissent le plus qui sont aussi les plus généreuses avec les actionnaires. L'idée selon laquelle « les groupes du CAC 40 sacrifieraient le montant de leurs investissements au versement de dividendes et aux rachats d'actions pour le plus grand profit d'actionnaires est contredite par les chiffres », ajoutent les auteurs.Selon les spécialistes, cette politique de redistribution de dividendes est un bon marqueur de la confiance des entreprises dans l'avenir. En général, les actionnaires n'apprécient pas d'une année sur l'autre de voir le montant de leurs dividendes baisser. Le risque est alors de les voir partir. C'est pourquoi, même pendant la crise financière, il y a dix ans, les entreprises avaient limité la casse dans ce domaine malgré de mauvais résultats.« Il est ...