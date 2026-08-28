Les entraîneurs du FC Nantes se suivent et ne se ressemblent pas

Les entraîneurs du FC Nantes se suivent et ne se ressemblent pas

Grégory Poirier est le coach numéro 23 de l’ère Kita au FC Nantes. Entre les entraîneurs qui sont revenus deux ou trois fois, les pompiers de service ou les apôtres d’un jeu léché, aucun ne fait l’affaire aux yeux du président franco-polonais, tuant dans l’œuf toute continuité. En quête de résultats, l’ancien technicien du Red Star au profil moderne ne veut pas devenir le nouveau Pierre Aristouy ou Luis Castro.

On est loin de l’extrême de la tornade qui a balayé l’Aude cette semaine, mais c’est quand même une belle tempête qui secoue la ville des Ducs de Bretagne. Si les conditions météorologiques ont été capricieuses sur la Jonelière ce mercredi soir, l’agitation principale se situait peut-être à l’intérieur des bureaux des Canaris. Relégué en Ligue 2 après une saison calamiteuse, le FC Nantes avait confié le volant à un vieux routier : Michel Der Zakarian. Mais trois matchs, trois défaites, et donc une place de lanterne rouge, auront mis fin à l’acte III de leur collaboration.

Le pompier est cette fois-ci une nouvelle tête, en la personne de Grégory Poirier, donnée importante quand on connaît la propension de la famille Kita à ressortir les vieilles soupières (Michel Der Zakarian donc, mais aussi Antoine Kombouaré ou Vahid Halilhodžić). Au-delà des 22 fois où l’homme d’affaires franco-polonais a appuyé sur le bouton du siège éjectable en 19 ans, ce roulement permanent s’accompagne souvent d’un changement drastique de philosophie de jeu. Au fil des profils, le FC Nantes jongle entre des techniciens au projet offensif et d’autres qui ne jurent que par le duel physique et la densité du bloc défensif.…

Propos de Christian Gourcuff recueillis par NB, ceux de Grégory Poirier par MBC

Par Nathan Beaufils, avec Mathis Blineau-Choëmet à Nantes pour SOFOOT.com