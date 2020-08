Les enseignes de bricolage voient leurs ventes s'envoler depuis le déconfinement

Selon les données de la Banque de France relayées par la Fédération des magasins de bricolage et d'aménagement de la maison (FMB), les ventes ont augmenté de 23% en mai et 30% en juin.

Le confinement a donné des envies de renouveau aux Français. Après une grosse baisse d'activité en mars (-41% des ventes par rapport à l'an dernier) et en avril (-61%), les magasins de bricolages ont connu des très bons mois de mai et de juin. Selon les données de la Banque de France relayées par la Fédération des magasins de bricolage et d'aménagement de la maison (FMB), les ventes ont augmenté en valeur de 23% en mai et 30% en juin.

Cette augmentation s'explique par un report des achats, mais pas seulement. "Le confinement a accentué l'envie des Français d'aménagement de l'habitat" , explique Philippe Moati, cofondateur de l'Observatoire société et consommation (Obsoco), auprès du Figaro. "L'Obsoco a réalisé un sondage pendant le confinement et le bricolage était le premier secteur des intentions d'achat", ajoute-t-il. C'est "une tendance structurelle amplifiée par la crise : c'est important pour les Français d'être bien chez soi", assure-t-il.

Ces bons résultats ne suffisent néanmoins pas pour le moment à sauver l'année, puisque les ventes restent en baisse de 3,24% sur les douze derniers mois. Mais 2020 n'est pas finie, souligne Philippe Moati, qui estime que "la progression du bricolage devrait se poursuivre"