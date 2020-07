Les enseignements pour le PSG et l'OL après Juventus-Atalanta

Alors que Lyon jouera son huitième de finale retour de C1 face à la Juventus début août et que le Paris Saint-Germain sait déjà qu'il retrouvera l'Atalanta en quarts, les deux formations italiennes s'affrontaient samedi soir en Serie A (2-2). Une jolie occasion pour les deux clubs hexagonaux de voir où en étaient réellement leurs adversaires.

Cette Juve-là est définitivement prenable

La Juve frustre l'Atalanta

Le PSG devra maîtriser ses sorties de balle à la perfection

Avant même de signaler le match remarquable de l'Atalanta, c'est ce qui saute aux yeux en premier : en manque criant d'inspiration, de vitesse et de percussion, cette Juventus post-confinement est d'une tristesse absolue (avant l'interruption de la saison, elle n'était déjà pas brillante). Après avoir pris le bouillon face à l'AC Milan il y a quelques jours (4-2), lesauraient cette fois encore mérité de faire chou blanc, tant ils ont été dominés de la tête et des épaules par les gars de Bergame. La faute à une triplette Bentancur-Matuidi-Rabiot totalement asphyxiée au milieu de terrain - surtout en première mi-temps - et à des latéraux invisibles. Résultat : le manque de liant et de transition à la récupération du ballon fut affolant. À l'exception de rares inspirations de Paulo Dybala en première mi-temps ou de Douglas Costa après les vestiaires, les joueurs de Maurizio Sarri font peine à voir. Et Rudi Garcia doit bien le savoir.Comme une énorme partie de leurs buts inscrits cette saison, les deux pions de lacontre la Juve sont venus de récupérations très hautes sur le terrain. Dybala, puis Bentancur ont chacun perdu un ballon avant même d'avoir passé le rond central et, dans les deux cas, le cuir s'est retrouvé au fond de la cage de Wojciech Szcz?sny moins de dix secondes plus tard. Ce pressing tout-terrain Lire la suite de l'article sur SoFoot.com