Les enseignements du Live Instagram de Benzema

KB9 est comme vous : il s'emmerde. Alors il a décidé de retourner Internet en partant en roue libre sur son réseau favori. Après tout ce bazar, il est temps de faire le point sur les enseignements de ce dimanche soir chargé. En attendant le prochain direct du jeune prodige.

Benzema est toujours un homme de collectif

Quand Lacrim envoie une exclu sur le live de Benzema ? pic.twitter.com/MKbF7yCJGq -- RAPLUME ? (@raplume) March 29, 2020

Le départ de Cristiano à la Juve - qui l'a amené à changer de statut dans le vestiaire et sur le terrain avec le Real - n'y a rien changé, le confinement - qui l'a amené à s'emmerder sec - non plus : le Français est toujours ce garçon altruiste adepte du redoublement de passes, des combinaisons dans les petits espaces et du jeu en remise. Et ça se reflète même dans ses prestations sur sa plateforme préférée. Flatter son ego en attirant ses 33 millions de followers pour accaparer seul toute la lumière ? Jamais de la vie, le Gone prône le beau jeu et distille les passes décisives : après Jonh Rachid ou encore Malik Bentalha qui ont pointé le bout de leur nez mardi dernier, un paquet de têtes plus ou moins connues sont encore une fois venues croquer dans le gâteau offert par le Madrilène, de Thomas Ngijol à Alonzo en passant par les désormais incontournables Lacrim et Momo Henni, partenaires préférentiels du buteur. Les automatismes sont là.