Les enquêtes sur les déplacements, dont un en Polynésie, de l'ex-maire PS de Paris Anne Hidalgo classées sans suite

La maire sortante de Paris Anne Hidalgo assiste à une cérémonie, à Paris, le 20 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Les deux enquêtes sur les déplacements, dont l'un en Polynésie, de l'ex-maire PS de Paris Anne Hidalgo ont été classées sans suite pour absence d'infraction, a annoncé lundi le parquet national financier (PNF) dans un communiqué.

Les investigations ont montré que "les déplacements en cause avaient été réalisés conformément aux intérêts et compétences" de la ville de Paris, précise le procureur Pascal Prache.

Ces deux enquêtes avaient été ouvertes par le PNF en janvier 2024 et octobre 2025, suite à des signalements (dont ceux de plusieurs élus du Conseil de Paris ou de la région Ile-de-France) et une plainte de l'association AC !! Anticorruption.

La première enquête portait sur "les conditions et les modalités d'un déplacement en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française du 16 octobre au 5 novembre de l'ancienne maire", accompagnée d'une délégation municipale.

La deuxième s'étendaient à divers frais de déplacements internationaux de Mme Hidalgo, "ainsi que les frais de représentation d’élus parisiens". Le PNF enquêtait notamment sur un potentiel "détournement de fonds publics".

S’agissant du déplacement en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, l'enquête a également montré qu'Anne Hidalgo avait "pris soin de distinguer son déplacement institutionnel d’un voyage privé qu’elle avait ensuite effectué, tant chronologiquement que financièrement".

"Enfin, il a été constaté que les frais de représentations des élus parisiens avaient fait l’objet de contrôles systématiques par les services de la ville et qu’aucun détournement ni aucune autre infraction n’avaient été identifiés", a poursuivi M. Prache.

Dans le cadre de ces enquêtes, l'Hôtel de ville de Paris avait notamment été perquisitionné.

Le déplacement de Mme Hidalgo en Nouvelle-Calédonie puis en Polynésie française, d'abord professionnel puis privé, avait d'abord été critiqué par l'opposition de droite, fustigeant le bilan carbone et le coût du voyage.

Une fois Mme Hidalgo rentrée à Paris, l'affaire avait ensuite suscité un large écho médiatique, la maire PS étant accusée de mélange des genres.