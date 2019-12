Les enjeux de la dernière journée de Ligue des champions

Huit équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le suspense reste entier pour Lyon qui doit s'imposer contre Leipzig pour finir premier du groupe G.

La sixième et dernière journée de Ligue des champions se déroulera mardi et mercredi. Côté français, le PSG est déjà assuré de terminer à la première place de son groupe alors que Lille, bon dernier, est éliminé de toutes compétitions européennes. Lyon, de son côté, peut encore espérer rejoindre les huitièmes de finale.

Les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes avant la dernière journée : FC Barcelone, Paris-Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Tottenham, Manchester City, Juventus, Leipzig.

Les équipes déjà éliminées avant la dernière journée : Lille, Genk, Galatasaray, FC Bruges, Étoile rouge, Olympiakos, Lokomotiv Moscou, Slavia Prague, Benfica.

Groupe A : le PSG et Real Madrid qualifiés, une place à prendre en Europa League

Il n'y a plus de suspense dans ce groupe où le PSG est assuré de terminer à la première place, et le Real Madrid à la seconde. La seule interrogation concerne la troisième place du groupe qualificative pour la Ligue Europa qui se jouera entre Galatasaray (2 points) et le Club Bruges (3 points). Réponse mercredi 11 décembre à 21 heures.

Groupe B : Le Bayern et Tottenham en balade

Comme dans le groupe A, le Bayern Munich et Tottenham sont assurés de terminer respectivement à la première et à la deuxième place de cette poule. Le duel entre les Bavarois et les Londoniens n'aura aucune incidence sur le classement des deux équipes. Derrière, l'Olympiakos de Matthieu Valbuena (1 point) doit impérativement l'emporter à domicile contre l'Etoile Rouge Belgrade (3 points) pour être reversé en Ligue Europa. Matchs mercredi 11 décembre, à 21 heures.

