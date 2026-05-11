Les enjeux de la dernière journée de Ligue 1

Sprint final. Encore une journée, et beaucoup à gagner et à perdre. Après le couronnement de Paris à Lens et le déplacement anecdotique des Strasbourgeois à Brest mercredi, le multiplex de la dernière journée de Ligue 1 promet des étincelles. Avant que la Ligue 1 ne parte en vacances, plusieurs choses sont à régler dimanche prochain :

→ Qui sera en Ligue 1 la saison prochaine ?

Trois équipes joueront pour ne pas descendre en Ligue 2 : Nice, descendu barragiste après sa défaite à Auxerre, Auxerre, et Le Havre. Un de ces trois clubs disputera un barrage contre le vainqueur des play-offs pour la montée en Ligue 2 (Rodez, Red Star ou Saint-Étienne). Sur le papier, Nice part avec une longueur d’avance : les Aiglons affrontent l’adversaire le plus faible, Metz, totalement démobilisé. Le Havre se déplace à Lorient, qui n’a plus rien à jouer, alors qu’Auxerre ira à Lille, qui ira chercher une qualification en coupe d’Europe.…

UL pour SOFOOT.com