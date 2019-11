Les enfants de Carlos Ghosn réclament un procès "équitable" pour leur père

( Representatives for Carlos Ghosn / HANDOUT )

Dans une tribune publiée mardi, ils dénoncent un système juridique japonais "cruel" et "injuste". Interpellé le 19 novembre 2018 à Tokyo, l'ancien patron de Renault-Nissan avait passé 130 jours en prison. Il est actuellement assigné à résidence dans l'attente de son procès.

Il y a tout juste un an, le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn était interpellé à Tokyo. Il passe alors 130 jours en détention avant d'être finalement libéré sous caution. Assigné à résidence à Tokyo, il attend aujourd'hui son procès pour quatre inculpations : deux pour non-déclaration aux autorités boursières de rémunérations différées et deux pour abus de confiance aggravé. L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, dont il a été l'artisan à partir de 1999, nie tout en bloc. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison.

Un an jour pour jour après l'arrestation de leur père, les enfants de Carlos Ghosn ont dénoncé dans une tribune publiée sur le site de franceinfo un système juridique japonais "cruel" et "injuste" et ont réclamé un procès "équitable" pour leur père. "Si nous nous exprimons sur ce triste anniversaire, c'est pour attirer l'attention sur un système juridique japonais à la fois cruel et injuste", qui "traite plus durement que ses citoyens ceux qui n'ont pas la nationalité japonaise", ont écrit ses quatre enfants, Anthony, Maya, Nadine et Caroline Ghosn.

Ses enfants, qui ont grandi au Japon, disent découvrir la "face sombre" de ce pays qui, selon eux, soumet leur père "à des traitements abominables". "Les autorités japonaises l'ont détenu en le gardant à l'isolement total pendant 129 jours", tandis que "les procureurs japonais l'ont interrogé, jour et nuit, sans arrêt, pendant des heures".

Victime d'une "guerre économique"

Les enfants de Carlos Ghosn plaident l'innocence de leur père, victime à leurs yeux d'une "guerre économique". Les documents transmis par l'ex-patron déchu à la Cour "indiquent notamment que les procureurs, les dirigeants de Nissan ainsi que des officiels du gouvernement japonais ont fabriqué de toutes pièces cette procédure pénale dans le but d'évincer notre père de son poste, par peur que l'alliance entre Nissan et Renault ne menace l'indépendance de Nissan", affirment-ils.

"Chacun de nous tente de comprendre comment un pays aussi développé que le Japon peut laisser les droits de l'Homme dont devrait bénéficier notre père être bafoués de la sorte", ont-ils regretté, réclamant un procès "équitable". "Si ce procès voit bien le jour, nous prions pour qu'il soit équitable afin que notre père ait une chance de prouver son innocence et de retrouver sa liberté", ajoutent les enfants de Carlos Ghosn, en demandant aux autorités japonaises "de mettre un terme à l'interdiction qui l'empêche de rentrer en contact avec son épouse" Carole.