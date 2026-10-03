Les Émirats arabes unis menacent le Royaume-Uni en cas de sanctions contre Manchester City

Le pire contre-attaque. Les craintes d’Andy Burnham seraient-elles fondées ? Alors que le Premier ministre britannique et ancien maire du Grand Manchester s’était déclaré « très inquiet » quant à une possible vente de Manchester City, accusé d’irrégularités financières par la Premier League pour un montant estimé à plus d’un milliard d’euros, The Telegraph révèle que les Émirats arabes unis pourraient retirer un certain nombre de leurs investissements au Royaume-Uni si leur joujou venait à être sanctionné.

La pression monte

Selon le quotidien, la monarchie du Golfe envisagerait de ne plus mettre la main à la poche pour co-financer (à hauteur de plusieurs milliards de livres sterling) le projet du Corridor Oxford-Cambridge, un pôle technologique présenté comme une réponse britannique à la Silicon Valley. Ce que n’a pas nié le bureau du Premier ministre qui, d’après le Telegraph , admet que « la décision de déclarer City coupable a « coupé » l’ appétit des Émirats arabes unis pour se lancer dans de futurs engagements d’envergure au Royaume-Uni ». …

JD pour SOFOOT.com