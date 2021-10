Les embauches ont continué de progresser nettement au 3e trimestre

Le nombre des déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a continué de progresser sur un rythme soutenu au troisième trimestre (+11,4%), a indiqué l'Urssaf mercredi.

Les embauches de plus d'un mois (2,44 millions de déclarations) atteignent ainsi au 3e trimestre "un nouveau pic historique, supérieur de 12,8% au précédent point haut enregistré au dernier trimestre 2019, juste avant le déclenchement de la crise (2,17 millions)", souligne l'Urssaf Caisse nationale (ex-Acoss).

L'augmentation, qui fait suite à une hausse de 16,6% au deuxième trimestre, concerne les CDD de plus d'un mois (+12,8% après +12,5%) et les CDI (+9,9% après +21%).

Sur le seul mois de septembre, le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois hors intérim atteint 839.416, après environ 830.000 le mois précédent, des niveaux inédits depuis 2006.

Les déclarations d'embauche de plus d'un mois progressent dans les trois grands secteurs au 3e trimestre: +12,3% dans le tertiaire, +8,7 % dans l'industrie et +6,4% dans le BTP, précise l'Urssaf. Sur un an, elles augmentent fortement dans l'industrie (+25,9%) et dans le tertiaire (+18,3%) et sont quasiment stables dans la construction (-0,4%).