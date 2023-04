Les embauches en léger repli au 1er trimestre mais à haut niveau, selon l'Urssaf

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a légèrement diminué de 0,8% au premier trimestre tout en restant à haut niveau, a indiqué jeudi l'Urssaf dans un communiqué.

Ce repli intervient après un recul de 2,3% au trimestre précédent, lequel faisait suite "au pic historique d'embauches enregistré au troisième trimestre 2022", indique l'organisme.

Malgré cette baisse, le niveau des embauches demeure haut (plus de 2,4 millions par trimestre), supérieur de 12,9% à celui enregistré au dernier trimestre 2019, avant la crise.

L'évolution du premier trimestre 2023 s'explique par la baisse de 1,2% des embauches en CDI tandis que celles en CDD de plus d'un mois diminuent très légèrement (-0,4%).

Au premier trimestre 2023, l'évolution des embauches de plus d'un mois est contrastée selon la taille de l'entreprise: elles diminuent dans les entreprises de moins de 20 salariés (TPE, -2,5%) et se stabilisent dans les structures de plus grande taille (+0,3%).

Les déclarations d'embauche de plus d'un mois se contractent dans les trois grands secteurs : -5,2% dans l'industrie, -3,3% dans le BTP et -1,2% dans le tertiaire. Par rapport au dernier trimestre 2019, leur niveau dépasse très nettement celui enregistré dans l'industrie (+ 14,1%) et dans le tertiaire (+12,8%). Elles diminuent légèrement (-0,8%) dans la construction.