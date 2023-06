Les élus écologistes de Brest veulent conserver le stade Francis-Le Blé

Les politiques s’en mêlent.

Dans un long communiqué publié dans Le Télégramme , les élus écologistes de Brest ont appelé à sauver le stade Francis-Le Blé et dénoncent un passage en force des dirigeants du club. Le Stade brestois a besoin de 20 millions d’euros pour financer son nouveau stade au Froutven (une zone entre Brest et Guivapas, quasiment vierge), annoncé pour 2027. Le coût était initialement estimé à 50 millions d’euros, mais la facture devrait s’envoler pour dépasser les 106 millions d’euros. « Il faut être réaliste : le stade coûtera beaucoup plus que prévu, et contrairement aux chiffres avancés, beaucoup plus d’argent public » , ont réagi les élus. Ils poursuivent en dénonçant un projet « inutile » , « climaticide » , « d’un autre temps ». …

GD pour SOFOOT.com