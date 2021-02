L'annonce a été faite par la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.

(illustration) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Les élections régionales et départementales se tiendront les 13 et 20 juin prochains, a indiqué Marlène Schiappa, mardi 9 février, devant l'Assemblée nationale qui examinait le projet de loi de report de ces scrutins qui devaient initialement se tenir en mars.

"Option raisonnable"

"Le décret de convocation des électeurs sera pris dès la promulgation de la loi" et "ce décret proposera d'organiser les scrutins les 13 et 20 juin prochains", a déclaré la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. Les députés examinent en première lecture ce projet de loi de report, présenté en raison de l'épidémie de coronavirus et déjà validé par le Sénat.

Le report de ces élections avait été préconisé dans un rapport commandé à Jean-Louis Debré et rendu le 13 novembre par l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui y voyait "une option raisonnable" pour des raisons sanitaires, juridiques et politiques. Il est prévu au plus tard pour le 1er avril un rapport du gouvernement au Parlement "sur l'état de l'épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale précédant celui-ci".

Marlène Schiappa a souligné que seule une loi pourrait prévoir un éventuel nouveau report des élections. "Le gouvernement fait tout" pour la tenue des scrutins en juin, a-t-elle insisté.