Les écrans, atouts ou freins du dialogue familial ?

Dans la plupart des pays, les enfants d'aujourd'hui sont immergés dans un monde numérique. Selon l'Insee, 87 % des familles avaient un accès à Internet en 2018 et 82 % des familles possédaient au moins un appareil numérique permettant un accès en ligne.Au fil des âges, les supports utilisés évoluent et le temps passé devant tel ou tel type d'écrans varie. Les jeunes enfants ont encore un usage majoritaire de la télévision (87 % des enfants de 2 ans la regardent, dont 68 % tous les jours). Les 6-10 ans sont 50 % à passer trois heures ou plus par jour devant un écran, tandis que les 12-17 ans sont 86 % à posséder un smartphone et 70 à 87 % à passer trois heures ou plus devant un écran.Lire aussi Écrans : l'exposition des jeunes enfants favorise les troubles du langageQuant aux adultes, environ 80 % d'entre eux passent trois heures ou plus par jour devant un écran, hors temps dédié au travail. Ces usages nuisent-ils à des échanges de qualité entre parents et enfants ? Ou, au contraire, peuvent-ils constituer un nouveau mode de relation ?Risques de « technoférence »Pensons à ces scènes observées dans la rue, les parcs ou les salles d'attente des médecins. D'un côté, un bébé fixe son père depuis sa poussette, un enfant interpelle sa mère pour lui montrer ses progrès en dessin ou à vélo. De l'autre, le parent en question garde les yeux rivés sur son smartphone.Ces interruptions des échanges liées...