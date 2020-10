Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les duels Franco-Russes à l'avantage des Russes Reuters • 18/10/2020 à 18:42









par Samuel Messberg (iDalgo) Brest et Metz affrontaient les clubs russes de Moscou et Rostov ce weekend en Ligue des Champions. Le premier match opposait ce samedi Metz et Rostov qui s'affrontaient en Russie. Malheureusement la marche était trop haute pour les Messines qui se sont inclinés 30-26. Au classement elles prennent la 4ème place du groupe alors que les joueuses de Rostov sont deuxièmes. Aujourd'hui les Brestoises se sont faites surprendre par le CSKA Moscou à domicile et se sont aussi inclinés sur le score de 30-28. Comme leur homologue de Metz, Brest est 4ème de son groupe tandis que le CSKA en a pris la tête grace à cette victoire. Pour leurs prochains matchs Metz affrontera Esjberg et Brest ira à Odense.

