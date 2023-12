Les drôles de raisons invoquées par l’arrêté préfectoral qui interdit les Sévillans de déplacement à Lens

L’incohérence continue et n’est pas près de s’arrêter.

Depuis que le gouvernement a décidé d’interdire systématiquement tous les déplacements de supporters pour les matchs jugés à risque, les arrêtés préfectoraux pleuvent. La rencontre de Ligue des champions de ce mardi soir entre Lens et Séville n’a pas échappé à la règle. Classée à 2 sur une échelle de 5 par les services de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral qui interdit la présence des supporters andalous dans le stade et ses alentours. Celui-ci évoque « les tentatives de contact entre supporters indépendants lensois et les supporters espagnols la veille du match aller afin d’organiser un “ fight” » mais aussi les affrontements entre supporters de Séville et d’Arsenal le 25 octobre dernier.…

CD pour SOFOOT.com