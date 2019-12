Les dons de sang sont bas en cette fin décembre

Camille exerce l'un de ces métiers difficilement compatibles avec le télétravail : elle est infirmière. À la Maison du don du sang du XIIe arrondissement de Paris, aucune blouse blanche ne manque à l'appel, malgré les difficultés de transport qui persistent dans la région. Du côté des fauteuils, en revanche, « c'est un peu la cata avec les fêtes et les vacances : hier, on a fait trente prélèvements, c'est moitié moins que d'habitude », s'inquiétait la soignante, le 27 décembre.Certes, la cote d'alerte n'est pas atteinte. Mais les stocks de globules rouges, plasma et autres produits sanguins sont bas en cette fin décembre. « La période est classiquement sensible pour nous, et cette année, entre les inondations dans le Sud, la neige et les mouvements sociaux, on constate une baisse plus importante dans les grandes villes », indique Cathy Bliem, directrice générale adjointe de l'Établissement français du sang (EFS).L'Ile-de-France très touchéeLa région parisienne est particulièrement affectée : en ce moment, les malades des grands CHU parisiens sont approvisionnés « par d'autres régions, la Bretagne, le Nord, l'Est... » raconte Juliette Moulin, responsable des centres de collecte de la petite couronne. « La première semaine de décembre, au début de la grève, on n'a enregistré que 5000 dons par jour, alors qu'il nous en faut le double. »Nassera, une habituée, a fait le déplacement vendredi jusqu'au centre du XIIe, comme chaque trimestre. Le virus du don du sang lui a été transmis par son père il y a des années. « Je sais que c'est utile. Chaque poche peut aider 3 à 4 personnes, et puis, en ce moment, j'ai du temps, je suis en vacances », explique cette traductrice de 45 ans. « Aujourd'hui d'autres sont malades, demain ça pourrait être moi. »«Faire une bonne action en fin d'année»Un argumentaire que l'EFS essaie de faire connaître. « On aimerait que les gens ...