Les DNVB, une révolution consumériste et marketing

Ces quatre lettres suffisent à donner une identité, des valeurs et une image enviable aux entreprises qui peuvent les revendiquer. Les DNVB (Digitally Natives Vertical Brands) sont des entreprises qui trouvent leurs racines, leur essence et leur business plan de la révolution digitale. Elles créent une relation directe entre le client et le produit qu'elles fabriquent et vendent. Elles exploitent un modèle industriel verticalement intégré et réalisent elles-mêmes la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution de leurs produits. De ce fait, il se crée entre elles et leurs clients une relation de confiance et de proximité qui font leur force mais également les rendent vulnérables à la moindre déception ou promesse non tenue. Dans un livre complet, parfois difficile d'accès, mais très éclairant et instructif, Sébastien Tortu consultant en Web marketing et spécialiste du retail, théorise et explique la puissance naissante de ces nouvelles marques et prophétise qu'elles vont révolutionner le monde du commerce et peut-être le capitalisme?Le Point : L'éclosion des DNVB symbolise-t-elle la surpuissance des marques ?Sébastien Tortu : Sans aucun doute. Une marque c'est avant tout une personnalité qui représente un ensemble de qualités, de valeurs, de perceptions, de sentiments et d'expériences ressenties et vécues par des consommateurs. Si les DNVB sont statutairement des entreprises, ce sont avant tout des marques...