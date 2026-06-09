Les dix vraies stars à suivre de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi 11 juin, avec au programme une flopée de stars prêtes à enthousiasmer le globe. Oublionsles Lamine Yamal, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et compagnie. Voici les dix vraies stars du Mondial.

Tim Payne, la nouvelle star d’Instagram

A Star Is Born but… loin des terrains. Il y a quinze jours, Tim Payne comptait moins d’abonnés (4 000) sur Instagram que Maurecourt, cette commune des Yvelines dont vous n’aviez probablement jamais entendu parler, ne compte d’habitants (4 467). Aujourd’hui, le latéral néo-zélandais dépasse, par exemple, William Saliba, champion d’Angleterre avec Arsenal ou encore Pacho, double champion d’Europe avec le PSG en matière d’abonnés sur le réseau aux belles photos. La raison ? L’influenceur argentin Valen Scarsini l’a désigné « joueur le moins connu » du Mondial et a mobilisé sa communauté pour le rendre famous . Résultat : 4 millions d’abonnés en quelques jours. Encore plus dingue, il pourrait même dépasser le nombre d’habitants de la Nouvelle-Zélande (cinq millions) en followers si la hype continue d’être entretenue lors de la Coupe du monde. Pour son niveau footballistique, on n’a rien de plus à ajouter. Et si c’était lui, le gros coup de Florentino Pérez ?

Gilberto Mora, 17 piges et deux Coupes du monde en un an

Le chavo de la compète. Oui, Memo Ochoa et ses 40 piges passées vont être l’une des stars d’ El Tri durant ce Mondial. Une sixième participation à la Coupe du monde, ce n’est pas rien. Sauf qu’il y a un gamin du nom de Gilberto Mora qui du haut de ses 17 ans pourrait être son hijo et va certainement lui voler la vedette dans les cœurs des Mexicains. Une deuxième Coupe du monde en l’espace d’un an, après celle disputée avec les U20, et Mora, plus jeune joueur de la compétition cet été, fait déjà office de « pépite » à suivre du côté de Mexico City. Comme les records de précocité, lui, il a décidé de les piétiner, c’est également le plus jeune joueur à avoir porté le maillot de los Aztecas et à disputer un Mondial. En plus, il est dans l’immense numéro spécial Coupe du monde de So Foot .…

Par Evan MARGERIN et Vincent MIFFON pour SOFOOT.com