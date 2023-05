information fournie par So Foot • 08/05/2023 à 15:54

Les dix moments forts de Jean-Michel Aulas à l’OL

De sa prise de pouvoir en 1987 jusqu'à l'officialisation de son départ ce lundi, Jean-Michel Aulas a profondément transformé l'Olympique lyonnais. Retour sur cette histoire commune en dix moments clés.

15 juin 1987 : La prise de pouvoir

À cette époque, l’Olympique lyonnais, criblé de dettes, végète en deuxième division. Jean-Michel Aulas, cofondateur de la société Cegid – spécialisée dans les logiciels professionnels de gestion et de comptabilité – en 1983, n’a pas encore la moindre bille dans le football, mais un coup de pouce de Bernard Tapie va le propulser sur le devant de la scène. Invité régulier de l’émission Ambitions , animée par Tapie sur TF1, Aulas est présenté un soir de 1987 – après la diffusion du programme – comme le sauveur potentiel de l’OL par l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Quelques semaines plus tard, Aulas accepte le défi et est nommé par le conseil d’administration rhodanien. L’histoire est en marche.

21 mai 1989 : Premier titre, en D2

La première saison de l’ère Aulas se termine aux portes de l’accession en D1, l’OL échouant en barrages contre Caen. Mais la seconde tentative est la bonne, et les Gones, entraînés par Raymond Domenech, terminent premiers du groupe B de D2 – synonyme de promotion directe en D1 – et sont même sacrés champions après leur victoire contre Mulhouse (2-1, 2-1) en finale. Le premier des 53 trophées soulevés par Aulas durant son mandat.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com