Les dix dates du titre de Liverpool

C'est désormais officiel : trente ans après avoir coiffé leur dernière couronne, les Reds de Liverpool sont enfin de retour - et pour la dix-neuvième fois de leur histoire - au sommet du football anglais. Un sacre prévisible dès les premières journées et quasi-acté depuis plusieurs mois, mais retardé par le confinement et seulement officiel depuis l'abdication, ce jeudi 25 juin 2020, de Manchester City sur la pelouse de Chelsea. Entre démonstrations de force et succès au couteau, retour en dates sur un titre que personne outre-Manche ne sera parvenu à contester aux hommes de Jürgen Klopp. Pas même le Covid-19 ou l'astéroïde "1998 OR2".

17 août 2019, le Liverpool nouveau est arrivé

24 août 2019, l'examen de passage réussi

Difficile, évidemment, de tirer des plans sur la comète après seulement deux semaines de championnat. Simple étape théorique dans le marathon que promet de constituer la course au titre, cette seconde victoire - poussive - en autant de journées laisse toutefois déjà augurer ce que sera le Liverpool cuvée 2019-2020 : moins flamboyant peut-être, mais plus réaliste et sans doute plus en réussite que son devancier. La première équipe à faire les frais de ce cynisme nouveau se nomme Southampton, battue 2-1 (buts de Mané et Firmino) chez elle après avoir assez largement dominé la première période et eu des balles de 2-2 en fin de match. En s'imposant dans la douleur au St Mary's Stadium, une semaine après avoir cartonné Norwich en ouverture du championnat (4-1), lesenvoient un message aussi rapide que clair au reste du Royaume : incapables de tuer leen 2014 ou en 2019, ils n'ont cette fois pas l'intention d'égarer le moindre point en route. Tenu pendant ce temps en échec par Tottenham (2-2), City pointe déjà à deux unités à l'issue de cette journée. Un écart qui ne fera que s'amplifier au fil de la saison.Après deux matchs à se faire les dents face à des seconds couteaux, la troupe de Jürgen Klopp voit se profiler son premier test de la saison. Arsenal, seule équipe à compter elle aussi six points après deux journées, fait également figure de candidat au titre. Les illusions londoniennes s'étireront une petite heure supplémentaire, le temps pour Matip de placer un coup de casque sur corner, l'une des spécialités descette saison (huit buts dans ce domaine). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com