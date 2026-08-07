Les dix attractions de la saison en Ligue 2

Elle vous a manqué ? La Ligue 2 est de retour. Dense comme rarement, la meilleure deuxième division du monde reprend ses droits ce samedi et c'est l'occasion de faire une petite tournée des popotes, afin d'identifier dix mecs qui risquent d'ambiancer nos soirées du vendredi soir.

Maël Corboz

À 31 ans, Maël Corboz et sa tignasse vont découvrir la France du foot. Né aux États-Unis, dans l’Alabama, il va retrouver le club de son père, et apporter une belle dose d’expérience aux Isérois. Passé par les divisions inférieures en Allemagne et aux Pays-Bas, il évoluait depuis quatre ans à l’Arminia Bielefeld, où il s’était imposé comme capitaine, y obtenant une montée en deuxième division (et un maintien l’an dernier) et atteignant surtout la finale de la Coupe d’Allemagne en 2025. Si le nom de famille Corboz vous dit déjà quelque chose, c’est normal, ses sœurs Daphnée (Paris FC) et Rachel (Saint-Étienne) évoluent toutes les deux en Arkema Première Ligue. À découvrir très vite.

Steven Nzonzi

Des champions du monde en deuxième division, ça n’arrive pas tous les jours. La signature de Steven Nzonzi à Dunkerque, lassé des aventures exotiques et de l’éloignement avec la France, est donc un petit événement en soi. Au sein d’un club qui roule bien et se développe gentiment année après année, la présence d’une grande tour de contrôle de ce niveau devrait faire du bien et gonfler l’ambition des maritimes. Parmi les attractions de la saison, celui qui sort d’une saison à 30 matchs avec Stoke pourrait rapporter à 37 ans de nouveaux streams à Vegedream.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com