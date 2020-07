Les dix affiches de Ligue 1 qu'on a envie de voir

Oubliez les Classicos, les Olympicos et les derbys Lyon-Saint-Étienne, Lens-Lille et Monaco-Nice vus et revus : on a sélectionné pour vous les dix affiches immanquables de la prochaine saison de Ligue 1, dont le calendrier a été dévoilé hier.

Bordeaux-Nantes, 23 août, 1re journée

Pierre Hurmic : " Les Girondins nous promènent "

Brest-Lorient, 20 septembre, 4e journée

Marseille-Lille, 20 septembre, 4e journée

Soyons clairs : on a rarement vu un bordel aussi monstrueux dans un club qu'aux Girondins actuellement. Au milieu d'une guerre avec leurs supporters, les dirigeants n'ont rien trouvé de mieux à faire que de dévoiler un nouveau logo loin de faire l'unanimité. Une situation trop compliquée à vivre pour Paulo Sousa, qui a décidé de claquer la porte. À un peu plus d'un mois de la reprise du championnat, Bordeaux a donc perdu son coach, mais récupéré un joueur touché par le Covid-19. Joli début de saison en perspective !Le Grbi?ico. Quand on donne sa parole, il faut savoir la tenir. Pas pour Adrian Grbi?, visiblement. Promis au Stade brestois, le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée s'est finalement engagé au dernier moment à Lorient. L'Autrichien assouvit au moins l'un des plus grands rêves de sa vie : vivre dans cette belle région qu'est la Bretagne. Attention tout de même aux chevilles, qui risquent de siffler dès le premier tacle de Julien Faussurier au stade Francis-Le Blé.La question se posait depuis plusieurs mois : grand