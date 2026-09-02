Les dix aberrations de l’été sur le marché des transferts

Les dix aberrations de l’été sur le marché des transferts

Pour les clubs des cinq grands championnats, le gong a sonné : le marché des transferts a fermé ses portes, laissant derrière elles un paquet de mouvements incompréhensibles, choquants ou tout simplement démesurés. Florilège.

Savinho, de Manchester City à Tottenham

Un joueur qui arrive pour 25 millions d’euros il y a deux ans (après deux saisons en contrat avec le club satellite de l’ESTAC sans jamais y jouer), pas toujours titulaire sous les ordres de Guardiola, qui a une valeur marchande de 35 millions d’euros et qui n’a pas joué le Mondial avec le Brésil, c’est combien sur le marché d’aujourd’hui ? 88 millions d’euros, évidemment ! On rajoutera les 12 millions possibles de bonus. On n’est plus à ça près.

Liam Delap, de Chelsea à Nottingham Forest

Le fils de Rory est arrivé à Chelsea en 2025 pour 35,5 millions d’euros, il repart cet été pour plus de 50 patates. Entre-temps ? Trois buts. Ça fait quasiment 6 millions de plus-value pour chaque pion. À montrer dans toutes les écoles de commerce.…

Par Arthur Chanteclair et Loriane Pereira pour SOFOOT.com