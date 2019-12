Les distinctions de la reine Elizabeth II, entre violation de la vie privée et polémiques

Voir son nom dans la très stricte et traditionnelle liste de distinctions royales du Nouvel An est d'ordinaire un insigne honneur. Mais y voir ajouté son adresse et ses coordonnées personnelles devient tout de suite plus gênant.Les adresses personnelles et professionnelles de personnes honorées, parmi lesquelles la popstar Sir Elton John, le joueur vedette de l'équipe anglaise de cricket, Ben Stokes, ou encore des personnalités politiques et des policiers, ont été publiées vendredi soir sur un site du gouvernement britannique... Shocking !Le gouvernement de sa majesté a dû s'excuser « illico presto » pour cette bourde. « Cette information a été ôtée dès que possible », a déclaré samedi un porte-parole du gouvernement. « Nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont été affectés et étudions ce qui s'est passé », a-t-il ajouté.Le bilan de « Dame Alison » contestéUn mauvais gag qui n'a pas arrangé la polémique autour de ces nominations. La publication de cette liste avait en effet déjà provoqué des remous, en raison du choix d'honorer certaines personnes controversées comme Alison Saunders, ancienne responsable des poursuites pénales au Royaume-Uni.Alison Saunders, a été faite « dame » (Lady, en anglais) par la reine Elizabeth II bien qu'elle ait quitté ce poste l'an dernier, très critiquée. Alors qu'elle dirigeait les services du Chief Crown Prosecution, le parquet britannique, une série de personnes avaient été poursuivies pour des infractions sexuelles, des poursuites finalement abandonnées faute de preuves.L'avocat pénaliste Daniel Janner, fils de Lord Janner, accusé d'agressions sexuelles contre des mineurs et décédé en 2015, a jugé « consternant » qu'on lui remette un honneur. « Elle a complètement bousillé la vie de mon père innocent avec ses accusations ridicules », a-t-il déclaré à l'agence de presse PA, l'accusant d'avoir « présumé coupables » les personnes ...