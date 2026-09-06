Les discussions entre Poutine et les émissaires américains ont été "utiles", selon le Kremlin

par Dmitry Antonov et Gleb Bryanski

Vladimir Poutine a reçu samedi à Moscou les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner avec qui le président russe a tenu des discussions "très utiles", selon son conseiller diplomatique.

Iouri Ouchakov, qui a dit que les émissaires américains avaient "présenté un certain nombre d'idée concernant les moyens de parvenir à un accord", n'a toutefois fait mention d'aucune avancée significative après cet entretien de plus de trois heures.

Vladimir Poutine a dit à Steve Witkoff et Jared Kushner que la Russie effectuait de "vrais progrès" sur le champ de bataille et qu'elle était convaincue d'atteindre ses objectifs, a-t-il précisé.

Le chef du Kremlin a également souligné la nécessité de s'occuper des "toutes les racines du conflit", a dit Iouri Ouchakov.

"Les discussions ont dépassé un simple échange de positions afin de mettre fin à la crise ukrainienne. Des questions économiques et de possibles accords, d'importance et mutuellement avantageux, pour des projets entre la Russie et les Etats-Unis ont été abordées en détails", a indiqué le conseiller de Vladimir Poutine.

"Dans l'ensemble, on peut dire que ces négociations sont arrivées à point nommé et qu'elles ont été très utiles pour chaque partie."

L'émissaire russe Kirill Dmitriev a écrit sur le réseau social X que le déplacement de ses homologues américains à Moscou avait été "une importante visite pour la paix".

Kirill Dmitriev et Iouri Ouchakov ont tous deux assistés aux discussions entre Vladimir Poutine et les émissaires américains.

Ni Steve Witkoff ni Jared Kushner n'ont fait de commentaire à l'issue de l'entretien. Ils ont quitté Moscou peu après les discussions et doivent rencontrer dimanche à Kyiv le président ukrainien, Volodimir Zelensky.

(Avec Marina Bobrova, Anton Kolodyazhnyy et Vladimir Soldatkin à Moscou, Darya Korsunskaya à Londres, Olena Harmash à Kyiv, rédigé par Mark Trevelyan; version française Camille Raynaud)