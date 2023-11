Les dirigeants arabes et musulmans à Ryad pour réclamer l'arrêt des violences à Gaza

Les dirigeants arabes et le président iranien se retrouvent samedi en Arabie saoudite pour des sommets qui devraient souligner l'urgence de mettre fin aux attaques d'Israël contre Gaza avant que le conflit n'embrase la région.

Les réunions d'urgence de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) se tiennent à Ryad un peu plus d'un mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre.

Environ 1.200 personnes ont été tuées côté israélien, en majorité des civils le jour de l'attaque du Hamas, selon un nouveau bilan officiel revu à la baisse vendredi par les autorités. Et 239 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes.

Depuis, Israël bombarde sans relâche le territoire palestinien contrôlé par le Hamas, faisant plus de 11.000 morts dont au moins 4.500 enfants, selon le ministère de la Santé du gouvernement Hamas.

Le sommet arabe abordera "la marche à suivre sur la scène internationale pour mettre fin à l'agression, soutenir la Palestine et son peuple, condamner l'occupation israélienne et la tenir responsable de ses crimes", a déclaré jeudi le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki.

Le Jihad islamique, allié du Hamas à Gaza, a dit toutefois ne "rien" attendre de cette réunion. "Nous ne plaçons pas nos espoirs dans de telles réunions" qui n'ont jamais donné de résultats, a déclaré vendredi Mohammad al-Hindi, secrétaire général adjoint du groupe, lors d'une conférence de presse à Beyrouth.

"Le fait que cette conférence se tienne après 35 jours (de guerre)" est une indication claire, a-t-il ajouté.

Israël et son principal allié, les Etats-Unis, ont jusqu'à présent rejeté les demandes de cessez-le-feu, une position qui devrait susciter de vives critiques lors des réunions de samedi.

La présentation d'un "front diplomatique" uni devrait "générer une pression diplomatique de la part des Etats arabes et musulmans", a estimé l'analyste saoudien Aziz Alghashian.

Selon lui, les doigts ne devraient pas seulement être pointés vers Israël, mais aussi ceux qui lui "facilitent la tâche (...) c'est-à-dire essentiellement les Etats-Unis et l'Occident".

Les divergences de position ont été clairement affichées lors de la dernière visite du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken dans la région, et de celle du ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, jeudi à Ryad, où il a rencontré certains de ses homologues arabes.

"Ce que nous avons dit, c'est qu'il est compréhensible de demander un cessez-le-feu, mais nous reconnaissons également qu'Israël prend des mesures pour assurer sa propre stabilité et sa propre sécurité", a déclaré M. Cleverly.

"Le défi immédiat est de répondre aux besoins humanitaires de la population de Gaza. C'est pourquoi nous nous concentrons sur ce point", a-t-il insisté.

Photo publiée le 9 novembre 2023 par le service de presse de la présidence d'Ouzbékistan montrant le président iranien Ebrahim Raïssi à Tachkent ( Press Service of the President of Uzbekistan / Handout )