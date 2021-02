Les difficultés de financement de l'industrie de défense, risque pour la souveraineté (rapport)

Les difficultés de financement de l'industrie de défense, notamment en raison de risques juridiques et d'image pour les banques, exposent à terme à un "effritement" de la souveraineté française, estiment mercredi dans un rapport deux députés, pointant la "méconnaissance" entre les deux secteurs.

"Si elles semblent encore globalement maîtrisées à ce jour, les difficultés de financement auxquelles la BITD (base industrielle et technologique de défense, NDLR) est confrontée font néanmoins poindre le risque d'un affaiblissement du tissu industriel de défense et, ce faisant, d'un effritement de notre autonomie stratégique et de notre souveraineté", affirment les députés Françoise Ballet-Blu (LREM) et Jean-Louis Thiériot (LR) à l'issue d'une mission "flash" consacrée à cette question.

Les banques ont durci leurs règles de conformité pour prévenir les risques de corruption et se prémunir contre les législations extraterritoriales, aux Etats-Unis en premier lieu.

"Les échanges entre les banques et les industriels se donc complexifiés, ces derniers critiquant la lourdeur des procédures et l'intrusion des banques dans des dossiers souvent parés du sceau de la confidentialité", notent les deux députés de la commission de la Défense.

Et pour les PME, moins armées que les grands groupes pour cela, "la plongée dans l'univers de la conformité se révèle souvent un long chemin de croix, rarement couronné de succès".

Les industries de défense représentent 200.000 emplois dans 4.000 entreprises, essentiellement des PME structurées autour de quelques donneurs d'ordre (Airbus, Thales, Safran, Nexter, Naval Group...). Elles réalisent 84% de leur chiffre d'affaires à l'exportation, ce qui permet d'amortir les coûts de développements des équipements commandés par l'armée française.

Face à une pression accrue des ONG, les deux députés préconisent une meilleure communication de l'Etat autour du caractère stratégique de la BITD, et de son "rôle majeur dans la préservation de la souveraineté". "Un signal fort s'imposerait, par exemple la création d'un label industrie de souveraineté", proposent-ils.

Il faut surtout améliorer le dialogue entre les deux secteurs et améliorer par des formations, "la connaissance du monde de la défense par les banques et les investisseurs". Les banques ne disposent ainsi pas assez d'experts des questions de défense.

De l'autre côté, les entreprises exportatrices doivent être mieux sensibilisées aux exigences de la conformité. Une mission d'accompagnement des PME à la conformité pourrait être ainsi confiée à l'Agence française anticorruption et à Bpifrance, selon eux.

mra/tq/gde/bow