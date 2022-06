Les difficiles négociations à l'OMC se prolongent encore une fois un peu plus

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, lors de la cérémonie d'ouverture de la 12e Conférence ministérielle, le 12 juin à Genève ( POOL / MARTIAL TREZZINI )

Plus de 24 heures après la date butoir initiale, les négociateurs continuaient leurs discussions à la douzième conférence ministérielle de l'OMC pour tenter d'arracher in extremis des accords sur les vaccins anti-Covid-19, la pêche ou la sécurité alimentaire.

Profitant d'une pause entre deux réunions, le vice-président de la Commission européenne en charge du Commerce, Valdis Dombrovskis, s'est rendu dans les jardins du siège de l'Organisation mondiale du commerce, bordant le lac Léman.

"Les négociations se poursuivent. Ces négociations ont été assez compliquées parce qu'il y a des questions majeures à traiter. Nous nous trouvons dans une situation géopolitique compliquée et les points de vue des différents groupes de travail sont assez divergents entre les membres", a-t-il dit alors à l'AFP.

"Nous devons donc aborder ces divergences, (...) et j'espère que nous serons en mesure de parvenir à des résultats positifs (...) dans les différents domaines de travail", a-t-il observé.

Un peu plus tôt, le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, présenté tout au long de la conférence comme l'empêcheur de tourner en rond par de nombreuses délégations, a été plus positif, s'exprimant dans un des rares lieux de l'OMC, où médias et négociateurs peuvent se croiser.

"L'Inde est convaincue que cette réunion ministérielle sera l'une des plus réussies que l'OMC ait connues depuis longtemps", a-t-il déclaré aux journalistes massés autour de lui.

"Nous avons pris de solides décisions (...). Ce qui est bien c'est que rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu et je suis sûr que cet esprit nous aidera à surmonter l'obstacle", a-t-il dit.

Les représentants des 164 pays membres de l'OMC, réunis depuis dimanche à Genève, ont entamé depuis mercredi un marathon de tractations. La nouvelle heure butoir de 13H00 GMT jeudi, fixée par la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, a été allègrement dépassée.

L'objectif est de supprimer des subventions qui facilitent la surpêche et vident les océans, de lever temporairement les brevets qui protègent les vaccins anti-Covid, d'assurer la sécurité alimentaire ou encore de réformer l'OMC elle-même.

– Chambre verte –

Pour faire avancer les choses sur les dossiers les plus difficiles, seuls quelques hauts responsables de l'OMC et des pays clés participent à des réunions : un format dit "green room".

Selon des sources proches des discussions, les négociateurs marchandent autour d'un paquet global, rassemblant tous les sujets. Ce paquet doit ensuite être présenté, pas avant 18H00 GMT, à l'ensemble des États membres. À l'OMC, les décisions sont prises par consensus. Un seul État vous manque et tout peut capoter.

Les cinq jours de négociations ont été marqués par l'intransigeance indienne sur plusieurs dossiers. Reste à savoir si la "green room" peut être source de miracles comme par le passé, et quelle sera la réelle portée des accords. Plusieurs sources proches des discussions assurent que le projet d'accord sur la pêche a été sévèrement édulcoré.

De nombreux diplomates ont déploré ces derniers jours les vives réticences de l'Inde sur plusieurs textes, y compris sur les subventions qui contribuent à la surpêche et à la prolongation du moratoire sur les droits de douane pour les transmissions électroniques.

– Amadouer l'Inde –

"L'Inde a toujours été un partenaire commercial réticent. L'Inde est connue pour sa réticence à signer des accords de libre-échange", a indiqué à l'AFP Harsh V. Pant, professeur au King's College de Londres.

L'organisation n'a pas conclu d'accord majeur depuis celui de 2013 à Bali. Les résultats de la ministérielle "sont observés par le monde entier comme un signal que l'ordre multilatéral n'est pas brisé", a noté M. Goyal.

Le succès de cette conférence se mesurera notamment à la conclusion d'accords sur la santé et le commerce. Un premier texte porte sur la facilitation du commerce des biens médicaux nécessaires à la lutte contre les pandémies, tandis qu'un autre demande la levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid.

La grave crise alimentaire mondiale provoquée par l'invasion russe en Ukraine, qui fait partie des greniers à céréales du monde, est aussi au cœur des préoccupations. Une déclaration est en discussion pour les restrictions aux exportations.

Un autre projet d'accord vise à interdire les restrictions à l'exportation pour les achats du Programme alimentaire mondial, une des principales agences humanitaires de l'ONU.