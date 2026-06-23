Les différents scénarios possibles pour la France en 16es de finale

Tous les buts comptent. C’est ce que les Bleus ont pu se dire après cette drôle de journée à Philadelphie et après avoir vu la Norvège valider elle aussi sa qualification dans la nuit de lundi à mardi (en France) en terrassant le Sénégal.

Jusqu’au deuxième but d’Ismaïla Sarr dans le temps additionnel, l’équipe de France se disait qu’elle aurait pu mettre un ou deux buts de plus contre l’Irak pour avoir son destin entre ses mains pour la première place du groupe… qu’elle occupe finalement grâce à ce 3-2 qui lui permet de passer devant Erling Haaland et ses copains (+5 pour les Bleus, +4 pour la Norvège).…

CG pour SOFOOT.com