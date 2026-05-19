« Les Détestables, j’aime bien » : Arsenal, champion envers et contre tous

Vingt-deux ans plus tard, Arsenal est champion d’Angleterre. Enfin. Les Gunners n'ont pourtant pas attendus d'être des winners pour se faire détester en Angleterre : trop moches, trop arrogants, trop tout. Reportage à Londres, entre une manif d'extrême-droite (oui, oui), des pubs et l'Emirates Stadium, pour essayer de mieux comprendre cette hate .

« Les spectateurs neutres devraient souhaiter que Manchester City remporte le titre et que le Paris Saint-Germain gagne la finale de la Ligue des champions, car ce serait plus pur, plus beau et meilleur pour le football. » Le texte est lu par une maman à son fils dans un café au sud de South Bank, en plein cœur de Londres. Ce ne sont pas ses mots mais ceux de Barney Ronay qui, dans un édito pour le Guardian , affirme qu’Arsenal est détesté et détestable. « Il se prend pour qui lui ? » , rétorque le gamin d’une dizaine d’années, un tee-shirt au nom d’un groupe des années 1990 sur les épaules. La mère arrive à la fin de l’article et achève son café à 4£. Le gosse, lui, semble avoir de la peine mais bouge en rythme sur le dernier album de Newdad qui passe un zeste trop fort dans l’établissement.

– Pourquoi on nous déteste autant, maman ? …

Tous propos recueillis par EA à Londres

Par Ethan Ameloot, à Londres pour SOFOOT.com