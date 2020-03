Après avoir répété six fois « Nous sommes en guerre » lors de son discours du 16 mars, Emmanuel Macron poursuit son exploration du champ lexical militaire. Dans son allocution mercredi 25 mars au soir à Mulhouse, devant des tentes de l'hôpital de campagne tout juste ouvert, le président de la République a salué l'engagement sans faille face au coronavirus, de la première ligne (le personnel soignant) et de la deuxième ligne (les transports, l'alimentation, etc.), puis a annoncé le lancement d'une nouvelle opération des armées sur le territoire national : l'opération « Résilience ».

Distincte de l'opération antiterroriste Sentinelle, « cette opération Résilience sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations ainsi qu'à l'appui aux services publics, pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en métropole et dans l'outre-mer, en particulier dans les domaines sanitaire, logistique et de la protection », a expliqué le président de la République. « La résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs et à les dépasser », a, pour sa part, précisé la ministre des Armées, Florence Parly, interrogée jeudi matin sur RTL.

« Quelques milliers » de militaires pour « Résilience »

Avec « Résilience », l'exécutif adjoint un cadre administratif, légal et budgétaire aux missions

