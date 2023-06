Les dessous du « vrai-faux » retour de Lionel Messi au Barça

Mercredi soir, la terre a tremblé. Lionel Messi a dit non au Barça pour rejoindre l’Inter Miami. Ce retournement de situation, marque l’ultime chapitre d’une telenovela de six mois… Entre histoires d’argent, d’influence politique mais, surtout, de cœur.

« Le Président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons. » C’est par ces mots acides que le Barça a décidé de réagir mercredi soir au choix de Lionel Messi de rejoindre l’Inter Miami. Promise au Barça depuis de longs mois et l’élimination du PSG en Ligue des champions, la Pulga a pourtant décidé, à 35 ans, de découvrir l’Eldorado américain. Mais, que s’est-il passé pour que le champion du monde opte pour l’exotisme américain plutôt qu’un retour dans son club de cœur ?

Un divorce douloureux

Le 8 août 2021, après de longues semaines d’incertitude, Lionel Messi quitte le Barça en larmes et seul, face aux centaines de journalistes venus garnir la salle de presse du Camp Nou. Ce divorce, inévitable tant les finances du Barça étaient alors exsangues, laisse des traces. L’Argentin rebondit à Paris mais ses premiers mois sont ternes. Comme si, au fond de lui-même, quelque chose s’était fracturé en cet après-midi d’août. « C’étaient deux années où je n’étais pas heureux, je n’aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j’allais les chercher, ici, je l’ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux ». Pendant deux ans, l’Argentin remue son spleen dans la ville-Lumière et se rend, dès qu’il le peut, dans sa maison de Castelldefels. Malgré tout, l’idée de prolonger au PSG lui a longtemps traversé l’esprit, avant que sa victoire à la Coupe du monde ne remette tout en question. Le Barça, via son directeur du football Mateu Alemany et son entraîneur Xavi, a toujours gardé un contact permanent avec le joueur et commence à le sonder pour un éventuel retour. La tentation est forte pour le joueur mais les Catalans sont toujours sous le coup des contraintes du fair-play financier de la Liga.…

Par Emmanuel Hoarau pour SOFOOT.com