Deux documentaires inédits étudient la conception de deux bâtiments emblématiques de New York qui relèvent d'une grande maîtrise technologique.

Quand les nouvelles technologies se mettent au service des anciennes... A l'aide de scanners numériques de pointe, le grand format science de ce soir déconstruit en images numériques 3D deux monuments emblématiques de New York pour mieux comprendre leur incroyable architecture - amazing, comme disent les Américains - et magnifier les savoir-faire qui ont permis d'ériger durablement la statue de la Liberté et l'Empire State Building. Sans scoop ni exhaustivité, mais avec rythme et curiosité, ingénieurs et historiens font voyager agréablement le téléspectateur, dans l'espace et le temps.

Cadeau des Français aux Américains pour marquer le centenaire de l'indépendance des Etats-Unis, en 1876, La Liberté éclairant le monde est universellement connue. L'identité en revanche de celle qui aurait inspiré son sculpteur, l'Alsacien Frédéric Auguste Bartholdi, reste incertaine. Les hypothèses les plus couramment évoquées sont Charlotte Bartoldi, sa mère, sa femme Jeanne-Emilie, ou Charles, son frère. Le recours à un « superprofileur » de la police américaine, « plus efficace qu'un logiciel de reconnaissance facial » va être déterminante, même si elle prête surtout à sourire.

Plus sérieusement, le film s'attarde sur le choix de l'emplacement où la statue a été bâtie, à l'entrée de la rade de New York, près d'Ellis Island ; sur le rôle de cet ancien fort militaire de Fort Wood, en forme d'étoile à 11 branches ; et sur la présence d'un vaste lit de coquilles d'huître en soubassement.

