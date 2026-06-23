Les dessous de la rivalité Haaland-Mbappé

L’attaque des Titans. Au micro de RMC, Alf Inge Haaland s’est confié sur la rivalité entre son fils Erling et Kylian Mbappé avant que les deux joueurs ne croisent le fer vendredi pour le troisième match de ce groupe I.

Un duel pour l’avenir

Après avoir assuré que la Norvège chercherait à égaler l’équipe de France et louer la génération actuelle des Drillos , l’ancien joueur de Manchester City au tournant des années 2000 a livré les dessous de la rivalité entre son fils et Mbappé qui s’affronteront en sélection pour la première fois de leur carrière. « Je pense que c’est le cas. Ils s’opposent déjà depuis longtemps. Je pense qu’ils aiment ce challenge et que cela les motive l’un et l’autre. Si l’un marque, l’autre veut aussi marquer. Kylian est un joueur fantastique. Erling est aussi en train de devenir un très grand joueur. C’est un duel qui sera très intéressant pour l’avenir », a-t-il assuré . …

LB pour SOFOOT.com