Les désastres causés par l'homme ont coûté plus de 6 milliards d'euros en 2019

Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le 27 septembre 2019 ( SDIS / HO )

Incendies, accidents industriels... D'après une première estimation du réassureur suisse Swiss Re Institute publiée jeudi 19 décembre, les pertes économiques liées aux désastres engendrés par l'homme ont coûté 7 milliards de dollars (6,30 milliards d'euros) en 2019, un chiffre en baisse de 31% par rapport à 2018. Les catastrophes naturelles ont engendré environ 133 milliards de dollars (119,63 milliards d'euros) de dommages, en baisse de 20% par rapport à 2018.

Au total, les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles et désastres humains ont été moins élevées en 2019 qu'en 2018, passant à 140 milliards de dollar s (152,93 milliards d'euros), contre 176 milliards de dollars (158,31 milliards d'euros) en 2018.

Evolution des coûts des catastrophes depuis 1970 selon la société d'assurance Swiss Re Institute ( AFP / )

Les cyclones tropicaux, événements les plus dévastateurs

Les pertes prises en charge par les compagnies d' assurance ont avoisiné 56 milliards de dollars (50,37 milliards d'euros), un chiffre inférieur à la moyenne sur les dix dernières années. En 2018, les dommages couverts par les assureurs se montaient à 93 milliards de dollars (83,65 milliards d'euros), a rappelé le groupe suisse.

Les cyclones tropicaux ont été les événements les plus dévastateurs. Au premier semestre, les cyclones Idai et Kenneth au Mozambique et dans les pays voisins ainsi que le Cyclone Fani en Inde ont fait à eux seuls près de 1.400 victimes. Les coûts pour les assureurs ont cependant été modérés compte tenu de la faible couverture en termes d'assurance dans ces régions.

Sur la seconde moitié de l'année, l'ouragan Dorian qui a frappé les Bahamas et la Caroline du Nord aux Etats-Unis a par contre engendré à lui seul de près de 4,5 milliards de dollars (4 milliards d'euros) de frais pour les assureurs. Parmi les événements les plus coûteux en termes de pertes assurées, le typhon Faxai en septembre au Japon a engendré quelque 7 milliards de dollars (6,3 milliards d'euros) de coûts pour les assureurs. Les coûts pour les assureurs liés au typhon Hagibis le mois suivant sont pour leur part évalués à environ 8 milliards de dollars (7,2 milliards d'euros).

Concernant les pertes humaines, quelque 11.000 personnes sont décédées ou ont été portées disparues au niveau mondial.