Les députés votent le projet de loi antigaspillage

L'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi le projet de loi antigaspillage consacré à « l'écologie du quotidien » et à la chasse au « tout jetable ». Le vote a conclu deux semaines de débats qui se sont tendus sur la consigne des bouteilles en plastique, repoussée à plus tard.Socialistes et LR sont venus apporter leurs voix à la majorité pour ce texte, examiné en première lecture et approuvé par 49 députés, face à cinq abstentions des élus communistes et Libertés et Territoires et un vote contre de la France Insoumise. Députés et sénateurs se pencheront à nouveau sur ce texte en commission mixte à la rentrée, avant une éventuelle nouvelle lecture au palais Bourbon à partir du 21 janvier. Après plus de 50h de débats à l'@AssembleeNat, très heureuse du vote du projet de #LoiAntigaspillage au-delà des clivages partisans. Une loi exigeante et structurante pour la #TransitionEcologique. Bravo à tous les parlementaires engagés. pic.twitter.com/vK2adnSqBB-- Brune Poirson (@brunepoirson) December 20, 2019 En plein mouvement social sur les retraites, ce projet de loi voulu comme un marqueur environnemental de l'acte II du quinquennat n'a pas eu l'écho souhaité. De plus, son image a été brouillée par le conflit opposant le gouvernement aux professionnels du recyclage et aux associations de collectivités, sur la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique.Ce sujet a pris « beaucoup trop de place », ont déploré plusieurs députés LREM, dont la présidente de la commission du Développement durable, l'ex-EELV Barbara Pompili, « agacée par cette affaire ».« Compromis » sur les bouteilles en plastiqueAu départ, le gouvernement voulait en faire une mesure phare avec un nouveau geste pour les Français, qui comme dans plusieurs pays européens, auraient payé une « caution » sur leurs bouteilles puis récupéré quelques centimes d'euro en les rapportant dans des automates ...