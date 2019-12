Les députés veulent la fin de l'emballage plastique à usage unique en 2040

Au Sénat de donner ou non son aval à la fin des emballages plastique à usage unique d'ici 20 ans. Les députés ont voté lundi soir la fin de mise sur le marché de ces contenants jetables d'ici 2040. Pour l'opposition de droite, il s'agit d'une simple « incantation ».Porté par des députés LREM, cet amendement au projet de loi antigaspillage, examiné en première lecture, concerne « tous les emballages alimentaires, les flacons, bouteilles, ce qui est partout dans nos placards pour l'usage domestique et industriel », a souligné la marcheuse Laurence Maillart-Méhaignerie. null Demain à partir de 16h, les députés entament l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (rapporteures: @V_Riotton et @SKerbarh). 2.410 amendements 2 semaines de débats en séance publique#PJLEconomieCirculaire #DirectAN pic.twitter.com/ZYPHX6b6fu-- Assemblée nationale (@AssembleeNat) December 8, 2019 Avec ce dispositif - s'il est définitivement adopté par le Parlement - des objectifs successifs de réduction, de réutilisation ou de recyclage des emballages plastique à usage unique seraient fixés tous les cinq ans, jusqu'à mettre fin à leur mise sur le marché en 2040.Un « signal puissant » envoyé à l'industrie La secrétaire d'Etat Brune Poirson y voit un « signal puissant » envoyé à l'industrie et un message adressé « aux partenaires européens » de la France.« L'avenir à long terme du plastique ne peut pas être celui de l'usage unique », a-t-elle insisté. Pour elle, il s'agit de « réaliser la transition entre deux mondes » : d'aller de « celui du tout jetable » vers celui du « tout réutilisable ». Passer du "tout jetable au tout réutilisable": @brunepoirson défend sa #LoiAntiGaspillage devant les députés. #DirectAN pic.twitter.com/AGadgm25rO-- LCP (@LCP) December 9, 2019 À droite, Annie Genevard (LR) y a surtout entendu de « ...