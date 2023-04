Les députés socialistes réclament une vraie "loi grand âge"

"Vite, une loi grand âge", ont réclamé les députés socialistes mardi en présentant leur propre texte face à une proposition de loi macroniste qu'ils jugent "bricolée" et sans ambition.

"Ca fait quand même un moment qu'on se fait balader" sur le sujet, a dénoncé le député de l'Essonne Jérôme Guedj devant la presse. Cet élu PS en appelle à la mobilisation des parlementaires de différents bords pour imposer un "rapport de force" à l'exécutif.

Avec ses collègues socialistes, il vient de déposer une proposition de loi de 166 articles, "un objet d'interpellation du gouvernement" pour tenter d'obtenir une réforme d'ampleur consacrée au vieillissement de la population.

Entre autres mesures, les socialistes proposent d'instaurer "le plus vite possible" un ratio d'encadrement dans les Ehpad, "a minima de 0,8" membre du personnel pour un résident, avec la cible d'aller vers le "1 pour 1".

"L'engagement timide d'Emmanuel Macron, c'est 50.000 postes supplémentaires pour le quinquennat" dans les Ehpad. "Et dans le premier projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS)" de l'automne dernier, "ce n'est que 3.000 postes en 2023", a pointé Jérôme Guedj.

La proposition de loi socialiste veut aussi habiliter le président du Conseil départemental à plafonner les tarifs d'hébergement dans les Ehpad et mettre en place une modulation en fonction des revenus.

A plus long terme, les députés PS veulent en outre "trancher l'éternelle question de la gouvernance en proposant la fusion des sections soins et dépendance" des Ehpad et en les plaçant sous l'égide des Agences régionales de santé.

Pour ne pas déposséder les départements, les députés socialistes voudraient "muscler leurs prérogatives sur tout le secteur du domicile et de l'habitat regroupé", car il faut "un changement de braquet sur l'habitat inclusif", selon Jérôme Guedj.

Le député estime le coût de sa proposition de loi à 10 milliards d'euros par an et souligne son caractère "intergénérationnel" avec des "emplois non délocalisables" dans les "métiers du lien".

"Ce qui nous pend au nez, c'est une crise du vieillissement. Dès à présent, cette transition démographique doit être une priorité", réclame-t-il.

Les socialistes vont défendre certaines de leurs mesures par amendement dans le débat sur une proposition de loi Renaissance sur le "bien vieillir" dont l'examen démarre à l'Assemblée.

Mais ce texte de la majorité présidentielle est un "bricolage amateur", estiment-ils, "après l'abandon en rase campagne" de la réforme dédiée au grand âge régulièrement promise par l'exécutif.